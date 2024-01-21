Потепление уже скоро: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

Уже со вторника погодные условия изменятся.

В Украине изменится погода – на этой неделе ожидается потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Еще в ближайшую ночь в большинстве областей поморозит, а на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине ночью возможно даже до -12-17 градусов",- написала она.

Однако уже во вторник, 23 января, столбики термометров поднимутся вверх.

Погода в понедельник, 22 января

22 января в Украине будет перерыв в осадках — везде сухо и даже кое-где с солнцем.

Ночью ожидается -3-8 градусов, в Черниговской, Сумской и Полтавской местами до -12-17 градусов.

Завтра днем в Украине -1-6 градусов, на юге и западе теплее, от 1 мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве в ближайшую ночь -5-7 градусов, днем в понедельник 0-2 градуса мороза. Осадки в столице завтра маловероятны.

В дальнейшем в большинстве областей Украины предполагается потепление и увеличение осадков.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщил, что потепление придет в Украину во второй декаде февраля. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: