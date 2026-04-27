Потепление уже скоро: синоптик рассказал, когда изменится температура

Весна / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Украину накрыла волна арктического холода, которая принесла ночные заморозки и даже мокрый снег. Однако синоптик Игорь Кибальчич назвал период, когда температура начнет постепенно повышаться.

Об этом пишет Meteoprog.

Потепление в Украине — когда ожидать

В течение ближайших дней в Украине сохранится прохладная и переменчивая погода с ночными заморозками и периодическими осадками разной силы. Потепление ожидается лишь ближе к концу недели.

Реклама

«На рубеже апреля и мая атмосферная циркуляция над территорией Украины будет способствовать проникновению новых порций холодного арктического воздуха», — предупредил Кибальчич.

По его словам, температурные показатели по всей стране будут оставаться ниже климатической нормы. Ночью возможны заморозки как на почве, так и в воздухе, особенно в западных и северных регионах.

«Лишь в конце недели наметится тенденция к постепенному потеплению», — проинформировал эксперт.

Погода 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, будет преобладать малооблачная погода без осадков. Лишь днем на Левобережье возможны незначительные дожди с ледяной крупой. Ветер ослабнет до 5-10 м/с. В ночные часы температура составит +1…+6 °С, а на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…-4 °С (кроме юга и Крыма). Днем воздух прогреется до +10…+16 °С.

Реклама

Погода 29 апреля

В среду, 29 апреля, ночью осадков не ожидается, однако днем в большинстве областей, за исключением запада, пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. В северных регионах возможны осадки в виде мокрого снега. Ветер составит 5-10 м/с. В ночное время температура будет +2…+7 °С, а в северных и западных областях возможны заморозки в воздухе до 0…-4 °С. Днем температура повысится до +8…+13 °С, тогда как на Закарпатье и в Крыму ожидается до +14…+16 °С.

Напомним, синоптики предупредили, что конец апреля в Украине будет холодным, ветреным и нестабильным. Температура днем будет колебаться от +6° до +12°, а ночью по всей стране возможны заморозки до -5°. Ожидается штормовой ветер с порывами до 25-28 м/с. На севере и востоке вероятны дожди с мокрым снегом, тогда как на западе и в Киеве будет преимущественно сухо. Из-за сухой и ветреной погоды на Львовщине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики советуют одеваться теплее и быть осторожными.