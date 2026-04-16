Российские военные

Российские оккупационные войска приближаются к критическому пределу потерь, который может сделать дальнейшие боевые действия непосильными для Кремля. Несмотря на мобилизационные ресурсы, истощение живой силы неприятеля становится ключевым фактором стратегического перелома.

Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в комментарии «КИЕВ24».

Критическая граница для Кремля

По словам эксперта, именно темпы уничтожения неприятеля являются решающим фактором для полной остановки наступления.

«Если темпы пополнения критически не будут соответствовать уровню потерь, ни одна армия, какие бы планы ни имел Путин, просто не сможет воевать в таком режиме», — подчеркнул Кузан.

Он подчеркнул, что цифра в 50 тысяч солдат в месяц является той отметкой, по которой система комплектования армии РФ начнет давать необратимый сбой.

Статистика «мясных штурмов»

Слова эксперта подтверждаются шокирующими данными Министерства обороны Украины. Во время последнего заседания в формате Рамштайн министр обороны Михаил Федоров привел статистику цены российского продвижения: в среднем по фронту РФ теряет 254 военных на каждый захваченный квадратный километр. В Донецкой области этот показатель достигает 428 оккупантов за один квадратный километр.

Россия пытается компенсировать колоссальные потери за счет агрессивного рекрутинга и больших денежных выплат, однако качество подготовки и способность системы восстанавливать резервы с такой скоростью становятся все сомнительнее.