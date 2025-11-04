ТСН в социальных сетях

Украина
259
1 мин

Потери армии РФ в войне против Украины: Генштаб раскрыл новые шокирующие цифры

Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 840 российских военных.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ отправили на "концерт в Кобзон" сотни россиян

ВСУ отправили на «концерт в Кобзон» сотни россиян / © Associated Press

По состоянию на 4 ноября российская армия понесла около 1145670 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 840 российских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составили:

  • танков — 11 326 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23 532 (+1)

  • артиллерийских систем — 34 249 (+42)

  • РСЗО — 1 535 (+1)

  • средств ПВО — 1 235

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 860 (+425)

  • крылатых ракет — 3 918 (+1)

  • кораблей / катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 66 504 (+93)

  • специальной техники — 3 990 (+1)

Напомним, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь в Донецкой области, ВСУ усиливают давление на Добропольском выступе и сдерживают наступление РФ на Покровск.

259
