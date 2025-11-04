- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 259
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери армии РФ в войне против Украины: Генштаб раскрыл новые шокирующие цифры
Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 840 российских военных.
По состоянию на 4 ноября российская армия понесла около 1145670 потерь в живой силе с начала полномасштабного вторжения в Украину. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 840 российских военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составили:
танков — 11 326 (+5)
боевых бронированных машин — 23 532 (+1)
артиллерийских систем — 34 249 (+42)
РСЗО — 1 535 (+1)
средств ПВО — 1 235
самолетов — 428
вертолетов — 346
БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 860 (+425)
крылатых ракет — 3 918 (+1)
кораблей / катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 66 504 (+93)
специальной техники — 3 990 (+1)
Напомним, как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, находясь в Донецкой области, ВСУ усиливают давление на Добропольском выступе и сдерживают наступление РФ на Покровск.