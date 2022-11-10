"Потери будут огромными": в ВСУ рассказали, как будут действовать в случае наступления из Беларуси

Как только оккупанты попытаются ступить на украинскую землю, ВСУ встретят их массовым огнем.

В случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага. К обороне Украины будут задействованы подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил, Ракетных войск и артиллерии. Враг понесет огромные потери.

Об этом заявили в генеральном штабе ВСУ.

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными", — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В Геншатбе отметили, что для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минированые местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии.

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Угроза из Беларуси

Как известно, в Беларусь прибывают эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск "союзного государства".

Украинская разведка еще в сентябре обнародовала данные о том, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

В то же время в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Военный эксперт Олег Жданов считает, что в РБ в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил готовность помогать оккупантам, но свою армию бросать в бой не торопится.

По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Годжеса, нападение на Украину из Беларуси сегодня маловероятно. Если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

Читайте также: