"Потери были огромные": коллаборант рассказал, как ВСУ ворвались в казарму россиян и перебили всех

Коллаборант Владимир Новиков по прозвищу "Алабай" с 2014 года воюет против Украины, рассказал, как группа украинских военных ночью захватила казарму россиян в Запорожской области. Экс-боевик ДНР признал, что перебили почти всех, кто там находился.

Об этом говорится в обзоре журналиста Дениса Казанского.

Печальная история коллаборанта

По словам Новикова, несколько дней назад в Запорожской области произошло "трагическое" событие. Так, ДРГ противника зашла в расположение подразделения армии РФ и "выкосила" россиян. Безусловно, ни один российский военкор об этом случае не сообщил. Предатель Украины подкрепил свои слова еще и видеороликом с места происшествия.

"В результате применения бесшумного оружия, то есть временные были сняты, противник зашел в подвальное помещение, которое использовалось под разложение, забросали гранатами и засыпали пулями. Потери были огромны. Словом, ЧП...", – с грустью констатировал предатель.

Любопытно, что под атаку попали и военные с Кавказа. Как известно, Украина кавказцам ничего плохого не сделала. Так что непонятно, говорит Казанский, зачем они приезжают в Украину, убивают наших людей и гибнут сами.

Традиционно вследствие неожиданного сюрприза от ВСУ россиян охватил хаос. Они начали стрелять во все стороны, в частности, попали по своим.

"Конечно, люди отдыхали, было большое скопление в темноте. В этой неразберихе, в темноте, когда стрельба и рвутся гранаты, произошел хаос, каша, друг друга тоже зацепили", – признал "Алабай".

В инциденте коллаборант обвинил российских командиров, проявивших преступную халатность. Именно из-за них, акцентирует Новиков, в армии РФ началось разложение и хаос.

"Я не знаю, по какой причине: хронического ли идиотизма, или беспечность... Но не было достаточно грамотно выстроена охрана", – пожаловался на военное руководство в армии РФ Новиков.

Он также ностальгически упомянул 2014-2015 годы, когда воевал на Донбассе. И тогда, говорит он, украинские военные тоже совершали подобные рейды и истребляли целые блокпосты боевиков ДНР.

"Постоянно вырезали, похищали этих ополченцев в плен, чего только не было...", – погрузился в воспоминания "Алабай".

Интересный персонаж

Как объясняет Казанский, в 2014 году Новиков был командиром одной из многочисленных пророссийских группировок, которая называлась отряд "Троя". В какой-то момент они начали конфликтовать между собой. Тогда Новиков вступил в конфликт с Захарченко, в результате группировка первой была зачищена. Сам Владимир Новиков бежал в Россию и оттуда начал ругать тот "русский мир", который сам помогал строить на Донбассе.

"С тем положением вещей, которое сейчас есть в республиках, для меня там места нет. Там есть место для барыг, аферистов, схематозников", – жаловался изгнанник.

Лидеров ДНР Новиков также обвинил в "крышевании" наркотрафика. По его словам, полевые командиры боевиков занимались производством наркотиков на химическом комбинате "Стирол" в Горловке. Мол, в цехе сделали специальные лаборатории.

Несмотря на то, что Новиков своими глазами увидел устроенную РФ "дичь" на Донбассе, подчеркивает Казанский, в 2022 году он охотно поддержал новую атаку против Украины.

"Очевидно, чтобы витязи "русского мира" могли продавать наркотики не только на Донбассе, но еще в нескольких областях, которые Россия хочет захватить. Впрочем, по словам самого Новикова, дела у оккупантов в Запорожье идут не очень хорошо, и только в репортажах российских военкоров "потерь нет" и у России одни сплошные победы", — подытожил Денис Казанский.

Ранее ВСУ ликвидировали провокатора событий в Одессе в 2014 году у Дома профсоюзов Войцеховского.

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