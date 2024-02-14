Потери должны быть существенными: ВСУ об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников"

Судно во время поражения находилось в море.

На борту крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезаря Куникова", уничтоженного утром 14 февраля, могло находиться до 90 моряков. Впрочем, точное количество потерь пока неизвестно.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время информация о количестве лиц на борту отсутствует. Впрочем, можно быть уверенными, "если он был в море – значит, экипаж был на борту".

"Скорее всего, согласно штатной численности, — это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", — подчеркнул представитель ВМС.

Он также подтвердил информацию ГУР о том, что поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения корабля успеха не имела.

"По состоянию на сейчас верифицированной информации по этому поводу нет, имеем лишь информацию, что поисковая информация успехом не завершилась" — добавил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". Подробности от ГУР

Напомним, с утра 14 февраля украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что в Черном море был подбит российский корабль "Цезарь Куников". Несколько позже Генштаб подтвердил уничтожение российского судна.

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