Потери оккупантов, бойкот Олимпиады и рост количества жертв в Краматорске: главные новости ночи 3 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 февраля:
- Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Краматорску Читать далее –>
- Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысяч — Читать дальше –>
- До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в Париже Читать далее –>
- В Бахмуте россияне обстреляли автомобиль с норвежскими волонтерами Читать далее –>
- Украинские военные завершат обучение на ЗРК Patriot в США в ближайшие недели Читать далее –>
Читайте также: