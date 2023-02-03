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Потери оккупантов, бойкот Олимпиады и рост количества жертв в Краматорске: главные новости ночи 3 февраля

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Потери оккупантов, бойкот Олимпиады и рост количества жертв в Краматорске: главные новости ночи 3 февраля

Фото: ГСЧС

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 февраля:

  • Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Краматорску Читать далее –>
  • Потери оккупантов в Украине приближаются к 200 тысяч — Читать дальше –>
  • До 40 стран могут бойкотировать Олимпиаду в Париже Читать далее –>
  • В Бахмуте россияне обстреляли автомобиль с норвежскими волонтерами Читать далее –>
  • Украинские военные завершат обучение на ЗРК Patriot в США в ближайшие недели Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
142
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