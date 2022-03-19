Потери оккупантов с начала войны в Украине составили около 14,4 тыс. человек личного состава

Потери оккупантов с начала войны в Украине составили около 14,4 тыс. человек личного состава

Данные уточняются.

По состоянию на 19 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 14,4 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 19.03 ориентировочно составили:

личного состава 14400 человек,

танков ‒ 466 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1470 ед,

артиллерийских систем – 213 ед,

РСЗО — 72 ед,

средства ПВО — 44 ед,

самолетов – 95 ед,

вертолетов – 115 ед,

автомобильной техники — 914 ед,

корабли — 3 ед,

цистерн из ГСМ – 60.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские кафиры убивают не менее 5 наших детей ежедневно. На 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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