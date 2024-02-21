Потери окупантов под Волновахой и российский фейк о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра": главные новости ночи 21 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- ВСУ устроили по мотострелкам из Забайкалья под Волновахой: погибли минимум 60 российских оккупантов — СМИ Читать далее –>
- Дуда подписал изменения о помощи украинцам в Польше: детали Читать далее –>
- "Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну": в Пентагоне прокомментировали выход украинских военных из Авдеевки Читать далее –>
- Россияне распространяют фейк о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра" — Силы обороны юга Читать дальше –>
- В РФ активно проходит вербовка заключенных женщин для участия в войне против Украины Читать далее –>
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