"Потери показывают отношение руководства ВС к личному составу" — эксперт о перебрасывании мобилизованных РФ на восток Украины

Российское командование не жалеет личный состав и опрокидывает только мобилизованных россиян на восток, где их беспощадно уничтожают ВСУ.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, между Сватовым и Кременной в Луганской области враг пытается удержать оборону.

"На Сватовское направление военное руководство РФ бросило мобилизованных, но уже 500 человек убиты. Эти потери говорят о том, что враг перебрасывает на этот участок мобилизованных без всякой подготовки. Такие колоссальные потери показывают отношение российского военного руководства к личному составу, как к пушечному мясу. Такая тактика врага будет сохраняться и дальше. Потери не считаются и солдаты бросаются в бой без подготовки", — отметил Згурец.

Также он добавил, что враг не может продвинуться под Павловкой Донецкой области из-за безумных потерь.

"Недавно противник зашел в Павловку на несколько улиц. Была активная контратака со стороны ВСУ. 155-я бригада морской пехоты РФ понесла колоссальные потери. Это повлекло за собой панические настроения в штатном российском подразделении", — подчеркнул Згурец.

Напомним, что в Донецкой области в подвал отправили мобилизованных РФ, которые отказались идти на штурм. Их держат запертыми, не кормят и не дают помыться. Заместитель командира угрожает отказчикам расстрелом.

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