- Украина
- 252
- 1 мин
Потери РФ на фронте 23 ноября: Генштаб обновил данные
Украинские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали более 900 российских военных и уничтожили оружие и технику окупантов.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 920 российских окупантов. Так, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.25 достигли 1165260 человек.
Общие потери русской армии
Общие боевые потери противника с самого начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
личного состава - около 1165260 (+920) человек
танков - 11363 (+2)
боевых бронированных машин - 23615 (+8)
артиллерийских систем - 34585(+26)
РСЗО - 1549 (+2)
средства ПВО - 1248
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня - 83338 (+496)
крылатые ракеты - 3981
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 67922 (+80)
специальная техника - 4003 (+1).
Напомним, военно-морские силы ВСУ заявили, что российские «Калибры» массово не работают . Такая редкость запусков может свидетельствовать о дефиците и технических сбоях.