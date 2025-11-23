ТСН в социальных сетях

Украина
252
1 мин

Потери РФ на фронте 23 ноября: Генштаб обновил данные

Украинские бойцы за прошедшие сутки ликвидировали более 900 российских военных и уничтожили оружие и технику окупантов.

Ирина Игнатова
Российские военные

Российские военные / Иллюстративные фото / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 920 российских окупантов. Так, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.25 достигли 1165260 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .

Общие потери русской армии

Общие боевые потери противника с самого начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1165260 (+920) человек

  • танков - 11363 (+2)

  • боевых бронированных машин - 23615 (+8)

  • артиллерийских систем - 34585(+26)

  • РСЗО - 1549 (+2)

  • средства ПВО - 1248

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 83338 (+496)

  • крылатые ракеты - 3981

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67922 (+80)

  • специальная техника - 4003 (+1).

Напомним, военно-морские силы ВСУ заявили, что российские «Калибры» массово не работают . Такая редкость запусков может свидетельствовать о дефиците и технических сбоях.

