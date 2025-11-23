Потери РФ на фронте 23 ноября: Генштаб обновил данные

Российские военные / Иллюстративные фото / © Associated Press

Реклама

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 920 российских окупантов. Так, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 23.11.25 достигли 1165260 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .

Общие потери русской армии

Общие боевые потери противника с самого начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

Реклама

личного состава - около 1165260 (+920) человек

танков - 11363 (+2)

боевых бронированных машин - 23615 (+8)

артиллерийских систем - 34585(+26)

РСЗО - 1549 (+2)

средства ПВО - 1248

самолетов — 428

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня - 83338 (+496)

крылатые ракеты - 3981

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны — 67922 (+80)

специальная техника - 4003 (+1).

Напомним, военно-морские силы ВСУ заявили, что российские «Калибры» массово не работают . Такая редкость запусков может свидетельствовать о дефиците и технических сбоях.