- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 95
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку
Россияне потеряли еще пять танков и 65 артсистем.
По состоянию на утро 12 февраля ВСУ уничтожили 1 250 150 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 770 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава — около 1 250 150 (+770) человек
танков — 11 662 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 24 025 (+5) ед.
артиллерийских систем — 37 213 (+65) ед.
РСЗО — 1 641 (+3) ед.
средства ПВО — 1299 (+1) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 153 (+1 442) ед.
крылатые ракеты — 4 270 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 78 141 (+172) ед.
специальная техника — 4070 (+0) ед.
Как сообщалось, NYT ошарашило данными о количестве погибших на войне в Украине. С начала войны погибло, пропало без вести или было ранено более двух миллионов человек. В то же время, около двух третей — граждане России. В прошлом году, по данным недавнего исследования, ежемесячно в среднем погибало почти 35 тысяч россиян.