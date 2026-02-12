ТСН в социальных сетях

Украина
95
1 мин

Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Россияне потеряли еще пять танков и 65 артсистем.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери РФ.

Потери РФ выросли еще на 770 окупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 12 февраля ВСУ уничтожили 1 250 150 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 770 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около 1 250 150 (+770) человек

  • танков — 11 662 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 025 (+5) ед.

  • артиллерийских систем — 37 213 (+65) ед.

  • РСЗО — 1 641 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1299 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 153 (+1 442) ед.

  • крылатые ракеты — 4 270 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 78 141 (+172) ед.

  • специальная техника — 4070 (+0) ед.

Как сообщалось, NYT ошарашило данными о количестве погибших на войне в Украине. С начала войны погибло, пропало без вести или было ранено более двух миллионов человек. В то же время, около двух третей — граждане России. В прошлом году, по данным недавнего исследования, ежемесячно в среднем погибало почти 35 тысяч россиян.

