Потери РФ на фронте пересекли новую психологическую отметку

Потери РФ выросли еще на 770 окупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 12 февраля ВСУ уничтожили 1 250 150 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 770 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 1 250 150 (+770) человек

танков — 11 662 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 025 (+5) ед.

артиллерийских систем — 37 213 (+65) ед.

РСЗО — 1 641 (+3) ед.

средства ПВО — 1299 (+1) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 153 (+1 442) ед.

крылатые ракеты — 4 270 (+0) ед.

корабли/катера — 28 (+0) ед.

подлодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 78 141 (+172) ед.

специальная техника — 4070 (+0) ед.

Как сообщалось, NYT ошарашило данными о количестве погибших на войне в Украине. С начала войны погибло, пропало без вести или было ранено более двух миллионов человек. В то же время, около двух третей — граждане России. В прошлом году, по данным недавнего исследования, ежемесячно в среднем погибало почти 35 тысяч россиян.