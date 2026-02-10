Потери РФ в войне против Украины выросли: Генштаб обновил данные

Российский военный / © Associated Press

ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали 980 российских окупантов. Так, с начала войны общие боевые потери РФ достигли 1248560 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы общие потери РФ

Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 09.02.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 248 560 (+980)

танков — 11 656 (+2)

боевых бронированных машин — 24 018 (+5)

артиллерийских систем — 37 089 (+33)

РСЗО — 1 637 (+0)

средства ПВО — 1 297 (+2)

самолетов — 435 (+0)

вертолетов — 347 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 129 160 (+1 198)

крылатые ракеты — 4 270 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 2 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 77 734 (+182)

специальная техника — 4007 (+1).

Ранее военный предположил, заставят ли огромные потери Кремль прекратить войну. По его словам, реально оценивать количество потерь важно, но считать их как ключевой фактор для завершения войны — неправильно, потому что у России есть большие человеческие ресурсы и постоянно пополняет армию.

Он добавляет: экономически сделать войну невыносимой для РФ реально, но человеческие потери не остановят ее.

Это тоже очень опасная штука. Лгать себе. Считать, когда россияне закончатся — это абсолютно неправильная вещь», — считает он.