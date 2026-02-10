- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ в войне против Украины выросли: Генштаб обновил данные
В течение суток 9 февраля воины ВСУ нанесли россиянам серьезные потери как в живой силе, так и в технике.
ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали 980 российских окупантов. Так, с начала войны общие боевые потери РФ достигли 1248560 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Каковы общие потери РФ
Сообщается, что общие боевые потери противника от 24.02.22 до 09.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 248 560 (+980)
танков — 11 656 (+2)
боевых бронированных машин — 24 018 (+5)
артиллерийских систем — 37 089 (+33)
РСЗО — 1 637 (+0)
средства ПВО — 1 297 (+2)
самолетов — 435 (+0)
вертолетов — 347 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня — 129 160 (+1 198)
крылатые ракеты — 4 270 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 2 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 77 734 (+182)
специальная техника — 4007 (+1).
Ранее военный предположил, заставят ли огромные потери Кремль прекратить войну. По его словам, реально оценивать количество потерь важно, но считать их как ключевой фактор для завершения войны — неправильно, потому что у России есть большие человеческие ресурсы и постоянно пополняет армию.
Он добавляет: экономически сделать войну невыносимой для РФ реально, но человеческие потери не остановят ее.
Это тоже очень опасная штука. Лгать себе. Считать, когда россияне закончатся — это абсолютно неправильная вещь», — считает он.