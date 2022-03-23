Потери РФ в войне с Украиной могут достигать 30-40 тысяч – представитель НАТО

Отмечается, что это все общие потери, считая с раненными, пропавшими без вести и пленными.

Потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, считая с раненными, пропавшими без вести и пленными – до 40 тысяч.

Об этом представитель НАТО заявил на брифинге корреспонденту "Голоса Америки", передает "Российская служба ВВС".

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По словам корреспондента, представитель НАТО сослался, в том числе, на украинские данные, поэтому "это заявление, вероятно, не следует считать какой-либо новой, более точной и независимой оценкой".

Напомним, Вооруженные силы Украины захватили одну из мощнейших станций радиоэлектронной борьбы российской армии. Отмечается, что трофейная станция способна обнаруживать и блокировать разные радары на дистанции до 300 км. Отныне же ею будут пользоваться украинские военные.

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