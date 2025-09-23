- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на фронте пересекли новую психологическую отметку: Генштаб назвал цифру
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте: ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1010 окупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 11 035 80.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Потери России на 23 сентября
Общие боевые потери российских войск по состоянию на 23 сентября ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 103 580 (+1010) человек,
танков — 11199 (+5),
боевых бронированных машин — 23282,
артиллерийских систем — 33052 (+53),
РСЗО — 1495 (+2),
средств ПВО — 1218,
самолетов — 424 (+2),
вертолетов — 345 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 62 486 (+485),
крылатых ракет — 3747,
кораблей/катеров — 28,
подводных лодок — 1,
автомобильной техники и автоцистерн — 62 486 (+123),
специальной техники — 3969.
Напомним, у врага начались серьезные проблемы с логистикой возле Константиновки Донецкой области. Но, несмотря на потери и ослабление, российские войска продолжают штурмовые действия к югу от города.