Украина
253
1 мин

Потери России на фронте пересекли новую психологическую отметку: Генштаб назвал цифру

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте: ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов.

Светлана Несчетная
ВСУ уничтожают окупантов

ВСУ уничтожают окупантов / © СБУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1010 окупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 11 035 80.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Потери России на 23 сентября

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 23 сентября ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 103 580 (+1010) человек,

  • танков — 11199 (+5),

  • боевых бронированных машин — 23282,

  • артиллерийских систем — 33052 (+53),

  • РСЗО — 1495 (+2),

  • средств ПВО — 1218,

  • самолетов — 424 (+2),

  • вертолетов — 345 (+1),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 62 486 (+485),

  • крылатых ракет — 3747,

  • кораблей/катеров — 28,

  • подводных лодок — 1,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 62 486 (+123),

  • специальной техники — 3969.

Напомним, у врага начались серьезные проблемы с логистикой возле Константиновки Донецкой области. Но, несмотря на потери и ослабление, российские войска продолжают штурмовые действия к югу от города.

