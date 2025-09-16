- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на фронте: в ад попали почти тысяча оккупантов
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ ликвидировали 910 окупантов.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1096430.
Об этом сообщил Генштаб в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 16.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1096430 (+910) человек
танков — 11184
боевых бронированных машин — 23274 (+5)
артиллерийских систем — 32810 (+26)
РСЗО — 1490 (+2)
средства ПВО — 1217
самолетов — 422
вертолетов — 341
БПЛА оперативно-тактического уровня — 59719 (+310)
крылатые ракеты — 3718
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны — 61770 (+72)
специальная техника — 3965 (+1)
Напомним, ВСУ уволили село на Покровском направлении в Донецкой области. В Генштабе рассказали, как 225-й штурмовой полк зачищал населенный пункт.