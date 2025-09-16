ТСН в социальных сетях

Украина
219
1 мин

Потери России на фронте: в ад попали почти тысяча оккупантов

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ ликвидировали 910 окупантов.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ уничтожают врага на передовой

ВСУ уничтожают врага на передовой / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 910 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1096430.

Об этом сообщил Генштаб в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 16.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1096430 (+910) человек

  • танков — 11184

  • боевых бронированных машин — 23274 (+5)

  • артиллерийских систем — 32810 (+26)

  • РСЗО — 1490 (+2)

  • средства ПВО — 1217

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 59719 (+310)

  • крылатые ракеты — 3718

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 61770 (+72)

  • специальная техника — 3965 (+1)

Напомним, ВСУ уволили село на Покровском направлении в Донецкой области. В Генштабе рассказали, как 225-й штурмовой полк зачищал населенный пункт.

