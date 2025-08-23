ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
285
Время на прочтение
1 мин

Потери России по состоянию на 23 августа: Генштаб обновил данные

Армия РФ несет колоссальные потери: только за сутки ВСУ ликвидировали еще 840 оккупантов. Обновленные данные обнародовал Генштаб.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Потери оккупантов

Потери оккупантов / © Associated Press

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 23 августа 2025 года потери противника составили примерно 1 миллион 75 тысяч 160 военных. Только за последние сутки ликвидировано еще 840 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 23.08.25 ориентировочно составили:

  • личный состав — около 1 075 160 (+840) человек

  • танки — 11 129 (+5)

  • боевые бронированные машины — 23 164 (+4)

  • артиллерийские системы — 31 858 (+23)

  • РСЗО — 1 472

  • средства ПВО — 1 210

  • самолеты — 422

  • вертолеты — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 935 (+148)

  • крылатые ракеты — 3 598

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 59 512 (+86)

  • специальная техника — 3 944

Напомним, на бухте Новороссийска взорвался украинский морской дрон-камикадзе, когда российские военные пытались поднять его, чтобы рассмотреть. В результате взрыва погибли пятеро российских элитных водолазов-разведчиков.

Стоит отметить, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 20 августа уничтожили катер с российскими военными в районе Железного Порта Херсонской области и сняли этот факт на видео.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie