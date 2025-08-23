- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 285
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России по состоянию на 23 августа: Генштаб обновил данные
Армия РФ несет колоссальные потери: только за сутки ВСУ ликвидировали еще 840 оккупантов. Обновленные данные обнародовал Генштаб.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 23 августа 2025 года потери противника составили примерно 1 миллион 75 тысяч 160 военных. Только за последние сутки ликвидировано еще 840 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 23.08.25 ориентировочно составили:
личный состав — около 1 075 160 (+840) человек
танки — 11 129 (+5)
боевые бронированные машины — 23 164 (+4)
артиллерийские системы — 31 858 (+23)
РСЗО — 1 472
средства ПВО — 1 210
самолеты — 422
вертолеты — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 935 (+148)
крылатые ракеты — 3 598
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 59 512 (+86)
специальная техника — 3 944
Напомним, на бухте Новороссийска взорвался украинский морской дрон-камикадзе, когда российские военные пытались поднять его, чтобы рассмотреть. В результате взрыва погибли пятеро российских элитных водолазов-разведчиков.
Стоит отметить, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 20 августа уничтожили катер с российскими военными в районе Железного Порта Херсонской области и сняли этот факт на видео.