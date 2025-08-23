Потери России по состоянию на 23 августа: Генштаб обновил данные

Потери оккупантов / © Associated Press

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 23 августа 2025 года потери противника составили примерно 1 миллион 75 тысяч 160 военных. Только за последние сутки ликвидировано еще 840 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 23.08.25 ориентировочно составили:

личный состав — около 1 075 160 (+840) человек

танки — 11 129 (+5)

боевые бронированные машины — 23 164 (+4)

артиллерийские системы — 31 858 (+23)

РСЗО — 1 472

средства ПВО — 1 210

самолеты — 422

вертолеты — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 52 935 (+148)

крылатые ракеты — 3 598

корабли/катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 59 512 (+86)

специальная техника — 3 944

Напомним, на бухте Новороссийска взорвался украинский морской дрон-камикадзе, когда российские военные пытались поднять его, чтобы рассмотреть. В результате взрыва погибли пятеро российских элитных водолазов-разведчиков.

Стоит отметить, что бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 20 августа уничтожили катер с российскими военными в районе Железного Порта Херсонской области и сняли этот факт на видео.