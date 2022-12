Потери России в Украине могут в 10 раз превысить потери США во Вьетнаме — Newsweek

В Украине погибли десятки тысяч россиян. Эта цифра, ожидается, повлияет на нацию в течение следующих десятилетий. Хотя точные цифры не подтверждены, считается, что военные потери России вдвое превышают число погибших американских военнослужащих во Вьетнаме в десятом случае.

Об этом сообщает Newsweek.

Также читайте Жданов назвал количество потерь Украины в войне и объяснил, почему их скрывают

Генерал армии Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, заявил, что около 100 000 российских солдат были убиты или ранены в Украине.

"В этом конфликте погибло чуть более 58 000 военнослужащих США, большинство из которых погибли в течение примерно десятилетия. Для тех из нас, кто достаточно взрослый, чтобы помнить об этом, эта война повлекла за собой значительные последствия для общества", — сказал Newsweek Рональд Фрикер, профессор статистики из Virginia Tech.

4 декабря Министерство обороны Украины сообщило, что общее число погибших россиян достигло 91,5 тысяч человек. В тот же день вашингтонский аналитический центр Institute for the Study of War заявил, что Россия теряет около 100 солдат в день в битве за Бахмут. Спикер Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый сообщил, что ежедневно в результате ранений погибает около 50 бойцов, еще 50 погибают ежедневно.

Напомним, что потери Украины в войне с РФ составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших военных.

Читайте также: