ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Потери России в войне против Украины: Генштаб сообщил новые рекордные цифры

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно уничтожает врага на украинской земле

ВСУ успешно уничтожает врага на украинской земле / © ТСН

Потери российских оккупантов в войне против Украины увеличиваются. По состоянию на 9 декабря они достигли 1 182 610. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на 9 декабря составляют:

  • танков — 11 403

  • боевых бронированных машин — 23 691 (+2)

  • артиллерийских систем — 34 944 (+27)

  • РСЗО — 1 563 (+1)

  • средств ПВО — 1 253

  • самолетов — 431

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 88 889 (+432)

  • крылатых ракет — 4 058 (+4)

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69 243 (+61)

  • специальной техники — 4 019 (+1)

Напомним, российский диктатор Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2026 году.

Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie