Потери России в войне против Украины: Генштаб сообщил новые рекордные цифры

ВСУ успешно уничтожает врага на украинской земле / © ТСН

Потери российских оккупантов в войне против Украины увеличиваются. По состоянию на 9 декабря они достигли 1 182 610. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на 9 декабря составляют:

танков — 11 403

боевых бронированных машин — 23 691 (+2)

артиллерийских систем — 34 944 (+27)

РСЗО — 1 563 (+1)

средств ПВО — 1 253

самолетов — 431

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 88 889 (+432)

крылатых ракет — 4 058 (+4)

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 69 243 (+61)

специальной техники — 4 019 (+1)

Напомним, российский диктатор Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2026 году.