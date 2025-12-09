- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России в войне против Украины: Генштаб сообщил новые рекордные цифры
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 захватчиков.
Потери российских оккупантов в войне против Украины увеличиваются. По состоянию на 9 декабря они достигли 1 182 610. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 930 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на 9 декабря составляют:
танков — 11 403
боевых бронированных машин — 23 691 (+2)
артиллерийских систем — 34 944 (+27)
РСЗО — 1 563 (+1)
средств ПВО — 1 253
самолетов — 431
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 88 889 (+432)
крылатых ракет — 4 058 (+4)
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 69 243 (+61)
специальной техники — 4 019 (+1)
Напомним, российский диктатор Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2026 году.