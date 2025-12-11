ТСН в социальных сетях

Украина
232
1 мин

Потери России в войне против Украины: сколько оккупантов попали в ад за прошедшие сутки

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 захватчиков.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ уничтожают врага на передовой

ВСУ уничтожают врага на передовой / © Associated Press

Потери российских оккупанто в войне против Украины увеличиваются. По состоянию на 11 декабря они достигли 1 185 080. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на 11 декабря составляют:

  • танков — 11 404

  • боевых бронированных машин — 23 699 (+7)

  • артиллерийских систем — 34 992 (+23)

  • РСЗО — 1 564 (+1)

  • средств ПВО — 1 253

  • самолетов — 431

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 148 (+82)

  • крылатых ракет — 4 058

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 69 507 (+157)

  • специальной техники — 4 022 (+3)

Напомним, ранее мы писали о том, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертыми Покровска.

232
