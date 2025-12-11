- Дата публикации
Потери России в войне против Украины: сколько оккупантов попали в ад за прошедшие сутки
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 захватчиков.
Потери российских оккупанто в войне против Украины увеличиваются. По состоянию на 11 декабря они достигли 1 185 080. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага по состоянию на 11 декабря составляют:
танков — 11 404
боевых бронированных машин — 23 699 (+7)
артиллерийских систем — 34 992 (+23)
РСЗО — 1 564 (+1)
средств ПВО — 1 253
самолетов — 431
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 148 (+82)
крылатых ракет — 4 058
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 69 507 (+157)
специальной техники — 4 022 (+3)
