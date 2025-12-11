Потери России в войне против Украины: сколько оккупантов попали в ад за прошедшие сутки

ВСУ уничтожают врага на передовой / © Associated Press

Потери российских оккупанто в войне против Украины увеличиваются. По состоянию на 11 декабря они достигли 1 185 080. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага по состоянию на 11 декабря составляют:

танков — 11 404

боевых бронированных машин — 23 699 (+7)

артиллерийских систем — 34 992 (+23)

РСЗО — 1 564 (+1)

средств ПВО — 1 253

самолетов — 431

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 148 (+82)

крылатых ракет — 4 058

кораблей/катеров — 28

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 69 507 (+157)

специальной техники — 4 022 (+3)

Напомним, ранее мы писали о том, что российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертыми Покровска.