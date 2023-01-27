Потери россиян на Донбассе: Данилов рассказал, во сколько раз они превышают потери ВСУ

На Луганском и Донецком направлении находятся более 370 батальонов оккупантов, говорит Данилов.

Потери российской армии на Донбассе в 7 раз превышают потери Вооруженных сил Украины.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "24 каналу".

Данилов отметил, что Россия стремится завершить оккупацию Донецкой и Луганской областей. Туда оккупанты нагнали 374 батальона. Россияне уже столько времени пытаются на этих направлениях добиться успеха, но у них "ничего не получается", говорит секретарь СНБО.

"Мы защищаем свою землю. Потери врага, касающиеся Донецкого и Луганского направления, в 7 раз больше, чем потери наших военных", — сказал Данилов.

Он добавил, что у врага идет постепенное истощение.

"Как россияне будут двигаться дальше, будет зависеть от многих факторов, но мы видим, что идет постепенное истощение", – резюмировал он.

Напомним, общие боевые потери России по состояние на утро 27 января составляют более 124 710 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 850 оккупантов.

Читайте также: