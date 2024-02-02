Потери россиян на фронте бьют все рекорды: подробности

Армия РФ за последние три месяца активизировала наступательные действия на фронте, в частности, предприняла штурм Авдеевки.

Об этом пишет Oboz.

С начала ноября оккупантов происходило по всей линии боестолкновения на востоке и частично на юге.

Потери россиян с ноября 2023 по январь 2024 составили:

личный состав – 84 740;

танки – 1099;

ББМ – 1939;

ствольная артиллерия – 1978;

РСЗО – 130;

автомобильный транспорт – 2 643;

спецтехника – 443;

ПВО – 100;

авиация – 11.

Рекорд российских потерь

За эти три месяца российские оккупанты понесли рекордные потери в живой силе и технике.

"Абсолютный рекорд был установлен в декабре – 29 970 л.с. Ноябрь стал вторым по количеству потерь личного состава РОВ за почти два года войны – 28 550. Январь 2024 г. стал третьим по количеству потерь – 26 220", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, прежде всего, обусловлено погодными условиями.

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"Известие наступление в зимний период всегда связано с фактическим ростом потерь, а именно в этот неблагоприятный период и началась интенсификация наступательных действий российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Еще одна причина – отсутствие полной штатной комплектации подразделений по технике.

"В наступлении это очень важный показатель, позволяющий сохранить жизнь штурмующим подразделениям, а также оказание огневой поддержки играет критически важное значение в ходе действий по ЛБО. Несмотря на наличие в РОВ значительно большего количества техники, чем у Сил обороны Украины, штатно этой количества не хватает общее количество подразделений", — указано в сообщении.

Напомним, в среду, 31 января, ВСУ ударили дронами по танковой колонне врага. Армия РФ понесла потери в технике и живом составе.

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