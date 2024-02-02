Потери россиян на фронте бьют все рекорды: подробности

Одна из причин – отсутствие полной штатной комплектации подразделений по технике.
Армия РФ за последние три месяца активизировала наступательные действия на фронте, в частности, предприняла штурм Авдеевки.
Об этом пишет Oboz.
С начала ноября оккупантов происходило по всей линии боестолкновения на востоке и частично на юге.
Потери россиян с ноября 2023 по январь 2024 составили:
- личный состав – 84 740;
- танки – 1099;
- ББМ – 1939;
- ствольная артиллерия – 1978;
- РСЗО – 130;
- автомобильный транспорт – 2 643;
- спецтехника – 443;
- ПВО – 100;
- авиация – 11.
Рекорд российских потерь
За эти три месяца российские оккупанты понесли рекордные потери в живой силе и технике.
"Абсолютный рекорд был установлен в декабре – 29 970 л.с. Ноябрь стал вторым по количеству потерь личного состава РОВ за почти два года войны – 28 550. Январь 2024 г. стал третьим по количеству потерь – 26 220", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, прежде всего, обусловлено погодными условиями.
"Известие наступление в зимний период всегда связано с фактическим ростом потерь, а именно в этот неблагоприятный период и началась интенсификация наступательных действий российских оккупантов", — говорится в сообщении.
Еще одна причина – отсутствие полной штатной комплектации подразделений по технике.
"В наступлении это очень важный показатель, позволяющий сохранить жизнь штурмующим подразделениям, а также оказание огневой поддержки играет критически важное значение в ходе действий по ЛБО. Несмотря на наличие в РОВ значительно большего количества техники, чем у Сил обороны Украины, штатно этой количества не хватает общее количество подразделений", — указано в сообщении.
Напомним, в среду, 31 января, ВСУ ударили дронами по танковой колонне врага. Армия РФ понесла потери в технике и живом составе.
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