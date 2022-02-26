Потери российского врага: около 3,5 тысяч человек ранеными и убитыми

Потери российского врага: около 3,5 тысяч человек ранеными и убитыми

В настоящее время уточняются потери по технике.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга 26 февраля рассказал о потерях врага, который продолжает атаковать страну.

"Ориентировочно по потерям противника. Потери по технике сейчас уточняются, но общие потери — более 1000 убитыми и где-то 2,5 тысячи ранеными. То есть около 3,5 тысяч ранеными и убитыми", — сообщил Арестович.

Он также добавил, что обобщенные цифры даст во время вечернего брифинга: "Следите за нами, ждем вечернего брифинга. Там будут обобщены цифровые данные. Слава Украине!"