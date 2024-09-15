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Потери русской армии: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери русской армии: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов

Потери врага на войне / Фото: Associated Press

Россияне за 14 сентября потеряли шесть танков.

За сутки российских окупантов уменьшилось еще на 1170 человек. С начала полномасштабного вторжения враг потерял 633 800 солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В общем, общие боевые потери противника составляют:

  • личного состава/personnel ‒ около/ about 633800 (+1170) человек/persons,
  • танков/tanks ‒ 8680 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин/troop-carrying AFVs ‒ 17063 (+20) ед,
  • артиллерийских систем/artillery systems – 18109 (+23) ед,
  • РСЗО/MLRS – 1186 (+0) ед,
  • средства ПВО/anti-aircraft systems 947 (+1) ед,
  • самолетов/aircraft – 369 (+0) ед,
  • вертолетов/helicopters – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня/UAV operational-tactical level – 15234 (+85),

Напомним, за текущие сутки произошло 131 боевое столкновение. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБ.

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