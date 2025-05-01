Потери урожая из-за морозов: какие культуры пострадали больше всего

Цветение персика / © Pixabay

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Из-за погодных условий урожайность некоторых культур значительно повредилась.

Об этом в эфире "Мы Украины" сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Если мы говорим об озимых, то больше всего пострадал рапс, потому что он уже перешел в такую фазу цветения и соответственно морозы повредили поразительность. Потери могут взимать в пределах 10-15%. Если мы говорим о других культурах, то, конечно, пострадали плодово-ягодные деревья, абрикос.

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И собственно заморозки не ограничились лишь то, что было в начале апреля. Они были больше, кое-где до минус 6 доходило.

"На этой неделе по некоторым регионам Украины заморозки продолжаются, аграрии исходят из желания и возможности сохранить хотя бы то впечатление, которое есть. Но, действительно, по таким культурам, как повторяюсь, абрикос, персик, мы будем видеть, фактически, потери возможно даже по 70-80%", - заключил специалист.

Ранее о том, как заморозки окажут влияние на урожайность, рассказывал эколог и зооботаник.