Потери врага: в Минобороны сообщили о более чем 3000 уничтоженных российских оккупантов

Потери врага: в Минобороны сообщили о более чем 3000 уничтоженных российских оккупантов

Более 200 интервентов попали в плен.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о вражеских потерях российских оккупантов по состоянию на утро 26 февраля

"Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются. бронетехники, в том числе — более ста российских танков. Вчера стенгерами было сбито 7 вертолетов", — написал Резников в Facebook.

Он подчеркнул, что враг пытается изменить тактику: "Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения. Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение".

По информации заместителя министра обороны Анны Маляк, по состоянию на 6 утра враг понес следующие потери:

Самолеты -14

Вертолеты — 8

Танки – 102

Боевые бронированные машины — 536

Пушек — 15

ЗРК БУК — 1

Автомобильная техника — 17