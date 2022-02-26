Потери врага: в Минобороны сообщили о более чем 3000 уничтоженных российских оккупантов

Более 200 интервентов попали в плен.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о вражеских потерях российских оккупантов по состоянию на утро 26 февраля
"Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек. Более 200 интервентов попали в плен. Количество пленных увеличивается. Они не ожидали такого отпора и сдаются. бронетехники, в том числе — более ста российских танков. Вчера стенгерами было сбито 7 вертолетов", — написал Резников в Facebook.
Он подчеркнул, что враг пытается изменить тактику: "Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения. Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение".
По информации заместителя министра обороны Анны Маляк, по состоянию на 6 утра враг понес следующие потери:
Самолеты -14
Вертолеты — 8
Танки – 102
Боевые бронированные машины — 536
Пушек — 15
ЗРК БУК — 1
Автомобильная техника — 17
Напомним:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.