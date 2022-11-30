"Потери ВСУ засекречены": в Офисе президента отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских бойцов

В Офисе Президента отреагировали на заявление главы Еврокомиссии о 100 тысячах потерь среди украинских военных.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на заявление главы Еврокомиссии о 100 тысячах погибших во время российской агрессии бойцов ВСУ.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только Главнокомандующий, Министр обороны или Верховный Главнокомандующий Украины.

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По его словам, президент Владимир Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация.

Следует отметить, что из твиттера Урсулы фон дер Ляйен уже удалено видео с соответствующим заявлением. На странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали 500 российских воинов. Сейчас потери РФ в войне против Украины составляют около 88 880 человек.

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