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"Потери ВСУ засекречены": в Офисе президента отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских бойцов

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
10к
Время на прочтение
2 мин
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"Потери ВСУ засекречены": в Офисе президента отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских бойцов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Офисе Президента отреагировали на заявление главы Еврокомиссии о 100 тысячах потерь среди украинских военных.

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на заявление главы Еврокомиссии о 100 тысячах погибших во время российской агрессии бойцов ВСУ.

Спикер президента Сергей Никифоров заявил, что достоверную информацию о потерях Украины должен озвучивать только Главнокомандующий, Министр обороны или Верховный Главнокомандующий Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация.

Следует отметить, что из твиттера Урсулы фон дер Ляйен уже удалено видео с соответствующим заявлением. На странице загружено новое видео без данных о количестве погибших военных и гражданских.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали 500 российских воинов. Сейчас потери РФ в войне против Украины составляют около 88 880 человек.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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