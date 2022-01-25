Первое нападение простила: в Ровенской области 24-летний мужчина залез в дом и жестоко убил женщину

Подозреваемый был задержан в Тернополе.

В селе Шкаров Ровенского района Ровенской области 24-летний парень залез в дом 74-летней женщины и жестоко ее убил. Шесть лет назад молодой человек уже грабил потерпевшую, однако тогда она простила злоумышленнику и не обращалась в полицию.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

По данным следствия, 21 января в 1:00 ночи 24-летний мужчина, проживающий в Тернополе, залез в дом 74-летней женщины. Его застала владелица дома, которая еще не спала. Тогда мужчина жестоко избил женщину и зарезал ее. После этого он скрылся, ничего не украв. Правоохранители опросили 300 человек и на третий день после преступления задержали подозреваемого, который вместе с девушкой проживал в Тернополе. Во время обысков у парня обнаружили доказательства его причастности к убийству.

Мужчине инкриминируют п.6 ч.2 ст.115 и ч.4 ст.187 УК Украины. Его задержали на 60 дней.

"Полицейские выяснили, что шесть лет назад подозреваемый аналогичным образом проник в дом ныне погибшей и похитил золотые изделия. С такой же целью он залез в дом и на этот раз. Однако тогда наказание ему удалось избежать, потому что потерпевшей возместили ущерб и она в полицию она не обращалась", — говорится в сообщении.

За убийство женщины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение. Продолжается следствие.

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