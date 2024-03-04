Потеря 400 миллионов гривен ежемесячно: нардеп требует от правительства возобновить добычу газа "Укрнефтебурением"

Приблизительно 400 миллионов гривен ежемесячно и около 5% всеукраинской добычи природного газа – такова цена саботирования со стороны главы "Госгеонедр" Украины Романа Опимаха судебного решения в пользу государственной компании "Укрнефтебурение". Хотя Киевский окружной административный суд обязал "Госгеонедра" Украины рассмотреть вопрос выдачи спецразрешения на использование недр взамен аннулированного №6349 от 10 июля 2019 года, фактически это не было сделано.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет народный депутат Украины Алексей Кучеренко. Добыча газа была прекращена в декабре 2023 года, и с тех пор каждый месяц простоя стоит госбюджету сотни миллионов гривен.

Как утверждает политик в своем обращении на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, простой по добыче газа на Сахалинском месторождении стоит государству 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и 80 млн грн налога на прибыль. Если же "Укрнефтебурение" не будет добывать газ круглый год, то газовый баланс страны станет меньше на 0,5-1 млрд кубометров голубого топлива, что составляет примерно 5% от необходимого Украине объема.

В этой связи Алексей Кучеренко в своем обращении предложил:

безотлагательно рассмотреть на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины ситуацию с прерыванием функционирования ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" с полным прекращением добычи и поставки природного газа, и ее влияние на энергетическую безопасность страны;

обязать "Госгеонедра" поручением от правительства или профильного министра безотлагательно выполнить решение суда о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, а именно — "Госгеонедра" должны рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении во избежание его невыполнения.

Ранее "Укрнефтебурение" остановило добычу на одном из крупнейших месторождений. Нардеп говорит об угрозе энергобезопасности.

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