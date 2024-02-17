Потеря Авдеевки – это проигрыш всего западного мира: нардеп напомнил о невыполненных обязательствах

Украинские власти ожидают, что западные партнеры будут увеличивать производство боеприпасов, которых катастрофически не хватает ВСУ.

Президент Зеленский справедливо упрекает западных партнеров Украины в потере Авдеевки, которую пришлось оставить исключительно из-за нехватки боеприпасов.

Об этом говорил в эфире национального телемарафона народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Это проигрыш, условно говоря, не только Украины, а всего западного мира. Если они готовы и дальше мириться с этим, могут ничего не делать”, — резко заметил он.

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По словам Чернева, украинские власти ожидают, что западные партнеры будут увеличивать производство боеприпасов, которых катастрофически не хватает ВСУ.

“К сожалению, они не выполняют взятых на себя обязательств относительно, например, одного миллиона снарядов от ЕС, который должен был быть до конца прошлого года. Но я знаю о том, что увеличивается производство, да, оно не быстро производится, к сожалению”, — отметил нардеп.

Значительно более сложная ситуация, по словам Чернева, с поставкой дальнобойных ракет, в том числе немецких "Таурус".

“Мы, как делегация украинских парламентариев, общаемся с максимальным количеством не только немецких парламентариев, но и других, которые могут повлиять на решение Шольца, в частности, мы заручились поддержкой министра обороны Канады... Некоторые депутаты, вхожие к Макрону, пообещали, что Макрон поговорит с Шольцем по поводу "Таурусов"... Я почти уверен, что "Таурусы" рано или поздно будут здесь, в Украине", — отметил украинский политик.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

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