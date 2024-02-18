Потеря Авдеевки: Сырский о том, удастся ли вернуть оккупированные города

В годовщину боев за Дебальцево Сырский почтил память погибших защитников у памятника на Аскольдовой могиле.

Украинские военные обязательно вернутся в захваченные врагом города и освободят оккупированные территории.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чествуя память погибших в Дебальцево украинских защитников в феврале 2015-го.

"Вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майором Анатолием Баргилевичем почтил своих погибших собратьев и посестер, с которыми зимой 2015 года вместе воевал в районе Дебальцево. На Аскольдовой могиле в Киеве есть памятник нашей борьбы на Дебальцевском направлении", – сказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память защитников Дебальцево

Генерал отметил, что бои за Дебальцево для него – это не только срок истории десятилетней войны за Независимость против российской агрессии, но и часть личной жизни.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главком напомнил, что зимой 2015 он был одним из командиров сил Антитеррористической операции и на Дебальцевском плацдарме. Одна из задач, которая ему была определена – координировать выход украинских подразделений из Дебальцево.

"Я знаю точно, мы вернемся в Дебальцево, мы вернемся в Углегорск, Логвиново, Редкодуб, наконец мы вернемся в нашу украинскую Авдеевку и Донецк. Мы освободим все наши родные украинские земли! Мы знаем за что мы боремся! Мы победим! Слава Украине", – подытожил Александр Сырский.

Напомним, что Александр Сырский был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года. Вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко он выезжал в самый город, окруженный оккупантами. Сырский же координировал выход украинских военных из Дебальцево.

Ранее сообщалось, что украинские военные в ночь на субботу, 17 февраля, покинули свои позиции и вышли из Авдеевки.

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