Потеря брони от мобилизации после 28 мая: какие предприятия под угрозой

Бронирование работников / © скрин с видео

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В Украинедо 28 мая 2025 года все предприятия, которые имеют статус критически важных для экономики, должны подать пакет документов для подтверждения своего статуса. Это необходимо для того, чтобы сохранить бронирование от мобилизации.

Соответствующее разъяснение содержится в письме Минэкономики от 19 мая 2025 года № 27-11/37509-07.

В частности, предприятия должны прислать на электронный адрес meconomy@me.gov.ua конкретные документы, определенные в письме.

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Какие документы нужно предоставить

Предприятия должны прислать выписку из информационной системы Государственной налоговой службы (ГНС) о состоянии расчетов с бюджетом и целевыми фондами по местонахождению филиалов, представительств или других обособленных подразделений за период с 1 января по 30 апреля 2025 года. Кроме того, нужно подать документы, подтверждающие право собственности или аренду недвижимого имущества, чтобы засвидетельствовать ведение деятельности в трех и более областях Украины.

Ежемесячный мониторинг и лишение статуса

По новым правилам Минэкономики предусмотрен ежемесячный мониторинг соответствия предприятий требованиям. Контроль будет касаться средней зарплаты на предприятии, уровня уплаты налогов и количества военнообязанных работников. Если предприятие не будет соответствовать этим критериям, ему направят официальный запрос с просьбой предоставить объяснения. В случае подтверждения несоответствия — предприятие лишат статуса критически важного, что будет означать потерю бронирования.

Напомним, ранее мы писали о том в каких случаях могут мобилизовать, даже если есть бронирование.