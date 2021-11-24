Потеря девственности, оргазмы и измены: как украинцы оценивают свою сексуальную жизнь

Потеря девственности, оргазмы и измены: как украинцы оценивают свою сексуальную жизнь

Украинцев спросили, насколько секс важен в их жизни.

Большинство украинцев, а именно 64% опрошенных, положительно оценили свою сексуальную жизнь.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Gradus Research.

В опросе приняли участие 1099 мужчин и женщин из разных регионов Украины, проживающих в городах с населением в 50 тысяч жителей и более. Возраст опрошенных – 18-60 лет.

Удовлетворенность сексуальной жизнью

64% респондентов положительно оценили свою сексуальную жизнь. Наибольший процент сексуально недовольных среди возрастной группы 18-24 — 44%.

78% опрошенных назвали секс важной составляющей отношений с партнером. Брак воспринимается большинством украинцев как инструмент упорядочения сексуальных отношений. 80% опрошенных считают, что брак требует безусловной верности, однако старшие респонденты чаще высказывают мнение, что измены не обязательно должны приводить к разрыву отношений.

Первый секс

Как ни странно, несмотря на все стереотипы о "похотливой молодежи", которая якобы ведет беспорядочную сексуальную жизнь, 45% опрошенных потеряли девственность после 18-ти. Четверть молодежи в возрасте от 18 до 24 лет до сих пор не имели сексуального опыта. Жители Киева чаще указывают на первый секс в возрасте до 16 лет – 19%, сравнивая с 12% среди всех респондентов.

Как часто украинцы занимаются сексом

Подавляющее большинство респондентов (57%) занимаются сексом раз в неделю и чаще. Мужчины декларируют, что занимаются сексом чаще женщин: 46% отмечают, что это происходит несколько раз в неделю по сравнению с 31% среди женщин.

Частотой секса большинство удовлетворено, но 38% выражают желание более активной сексуальной жизни. Наиболее удовлетворенной частотой являются женщины (56%) и возрастная группа 55-60 (72%). 44% мужчин хотят в своей жизни больше секса.

Оргазм

Согласно результатам исследования, женщины реже по сравнению с мужчинами достигают оргазма во время секса. Только 35% респонденток указали на оргазм во время каждого полового акта против 78% среди мужчин.

Женщины чаще имитируют оргазм: 64% указывают, что делали это хотя бы раз в жизни, в то время как среди мужчин этот процент составляет 23%.

Напомним, что в центре Хмельницкого пара занялась оральным сексом, их сняли на видео.

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