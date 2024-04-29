Потеря Очеретино: эксперт объяснил, что помешало ВСУ держать оборону

Украинские военные могли бы держать оборону не один месяц подряд в Очеретино, однако произошли события, которые будут нуждаться в серьезном расследовании.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, после того, как оккупанты смогли зайти и закрепиться в Очеретино, они начали развивать движение по направлениям, чтобы выровнять фланги к северу и к югу от этого поселка.

“Это было обязательно, поскольку их продвижение к Очеретину имело соответствующую угрозу прорыва с южного фланга, поэтому они их и равняли. Поселок Бердичи был основной локацией, которую держали Силы обороны Украины до недавнего времени, и представлял угрозу в направлении Очеретино. Аналогичная ситуация с населенными пунктами Новобахмутовка и Соловьево. То есть россияне сейчас реализуют именно этот сценарий по продвижению по трассе 0511 в направлении Покровска", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

Он также добавил, что рано говорить, что произошел обвал фронта, однако общая ситуация максимально неприемлема.

"Ибо учитывая то, что собой представлял населенный пункт Очеретино, то он мог бы держать оборону не один месяц подряд. Но состоялась цепочка событий, которая будет нуждаться в достаточно серьезном расследовании. Надеемся, что это расследование будет проведено с учетом, что в Генштабе ВСУ этой ситуацией не удовлетворены, потому что по последним заявлениям главнокомандующего Сырского можно было сделать выводы. Однако потеря Очеретиного – это то, чего не должно было произойти так быстро, и вообще в ближайшее время", — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что российские войска не добились быстрых тактических успехов к западу от Очеретиного, Соловьева, Бердичев и Семеновки после вывода ВСУ с тактических позиций в этом районе.

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