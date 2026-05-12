Утеря пенсионного удостоверения: как восстановить документ

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, новый документ можно получить несколькими путями — офлайн (в сервисном центре Пенсионного фонда Украины) или онлайн (удаленно).

В Украине пенсионер в случае утери пенсионного удостоверения может получить новый документ.

Об этом напомнили в ПФУ.

Как можно восстановить утерянное пенсионное удостоверение

Чтобы восстановить пенсионное удостоверение, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  • Обратиться в любой сервисный центр территориального органа ПФУ — предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и заполнить заявление для изготовления удостоверения, к которому нужно добавить цветное фото размером 3*2,5 см

  • С помощью вебпортала электронных услуг ПФУ нужно зайти в раздел «О пенсионном обеспечении» и выбрать опцию «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения»

  • С помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» следует выбрать вкладку «К ПФУ», раздел «Коммуникации в ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения»

В ПФУ добавили, что для подачи заявления на изготовление удостоверения средствами электронных сервисов Фонда необходимо подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (должен быть выполнен чернилами черного цвета) и фотографию.

«Сканкопии должны быть цветными и четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа», — говорится в сообщении.

Новое пенсионное удостоверение будет выдано пенсионеру в том сервисном центре Фонда, который он указал в заявлении.

Напомним, украинцам рекомендуют отказаться от традиционного бумажного пенсионного удостоверения и оформить цифровой вариант, что значительно удобнее и имеет ряд преимуществ.

