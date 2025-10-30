Потеря Покровска - "вопрос времени": Нардеп Костенко объяснил, почему ситуация критическая

Ситуация под Покровском остается крайне сложной / © Associated Press

Ситуация в районе Покровска и прилегающей агломерации очень сложна, поскольку российские войска накапливают личный состав и пытаются перекрыть логистические пути с помощью дронов, создавая угрозу окружения. По словам народного депутата Романа Костенко, потеря города, к сожалению, давно стала «вопросом времени» из-за превосходства врага в ресурсах.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко в эфире Radio NV.

«Этот вопрос времени»: продвижение врага и ресурсы

Роман Костенко подтвердил, что россияне не изменили свою стратегическую цель с 2022 года — полный захват Донецкой и Луганской областей в пределах их административных границ. Поэтому логично, что враг давит на этом направлении.

Нардеп считает, что учитывая темпы и ресурсы, привлекаемые врагом, потеря Покровска давно была вопросом времени.

«Многие понимали, что с теми темпами и ресурсами, которые привлекают россияне непосредственно на этом направлении, потеря Покровска — это давно был вопрос времени. И все, что мы делали, это был вопрос, чтобы притормозить продвижение россиян», — отметил Костенко.

Он добавил, что сейчас битва за город "входит в завершающую фазу".

Неудачное контрнаступление и превосходство врага

Силы обороны прилагают все усилия, чтобы остановить наступление РФ, однако преимущество на стороне россиян. Костенко вспомнил контрнаступательную операцию, о которой ранее говорил Президент, которая должна была состояться на Добропольском направлении.

«Это контрнаступление должно было притормозить продвижение врага… но враг там занял серьезную оборону. Ну, насколько мы видим, что это контрнаступление не прошло успешно и враг все-таки продолжает продвигаться», – объяснил народный избранник.

Враг пытается достичь своей цели, накапливая личный состав в городе и используя дроны, чтобы перекрыть логистические пути. Таким образом создается «окружение только средствами впечатления».

Задание командования: не допустить «котла»

Костенко подчеркнул, что украинскому командованию необходимо принять «правильные решения» по ситуации в Покровской агломерации.

Оборона и управление огнем: Принять правильные решения по обороне и максимально уничтожать россиян.

Избежать оцепления: «Ну и ни в коем случае не допустить оцепления и оставление там наших подразделений, если придется».

Нардеп отметил, что за всю войну, за исключением первых дней и Мариуполя, больших оцеплений украинских войск не было. Поэтому сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить котла.

«Так выглядит, и условия противником созданы уже… нависающие над Покровском. Все идет к его потере», — подытожил Костенко, но добавил, что «на войне тоже бывают чудеса».

Напомним, в ВСУ возразили «блокировку» Покровска . Военные заявили, что Россия распространяет фейки о ситуации в городе.