Потеря позиций или зачистка от диверсантов: что на самом деле происходит в Купянске

Город Купянск находится под контролем Сил обороны Украины / © Getty Images

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что российские оккупанты добрались до центра Купянска и там продолжаются бои. Однако эти слухи не соответствуют действительности, а их цель — посеять панику. На самом же деле украинские защитники ведут операцию по блокированию и уничтожению диверсионных групп россиян, которым удалось проникнуть на окраины города.

Об этом заявил спикер ОСУВ «Днепр» подполковник Алексей Бельский в комментарии «РБК-Украина».

Тактика врага и ситуация в городе

Алексей Бельский сообщил, что украинские военные повредили и затопили газопроводную трубу, по которой россияне переправляли своих солдат в город. В настоящее время вражеские диверсанты пытаются пересекать реку Оскол на плотах и лодках.

«Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтрироваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка», — подчеркнул спикер ОСУВ «Днепр».

Пленные оккупанты рассказывают, что проникали в город группами по 2-9 человек, часть — в гражданской одежде. Перед каждой группой была поставлена конкретная задача: захватить здание или позицию. По словам Бельского, россияне также получили приказ убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а женщин и детей использовать как живой щит.

Ситуация в Купянске

Уже долгое время в Купянске и на его окрестностях ведутся бои. Несмотря на слухи, россияне не могут закрепиться в городе, а их попытки прорыва каждый раз терпят неудачу.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжала использовать газопровод для опрокидывания войск, однако это было связано не с нехваткой техники, а во избежание ее уничтожения. Эта тактика позволяла скрытно опрокидывать пехоту, которую впоследствии украинские защитники обнаруживали и уничтожали.

Также известно, что российские военные пытались продвинуться в Купянске и его окрестностях. Их главной целью было закрепиться в городе, но все попытки встречали сильное сопротивление. Даже с учетом незначительных территориальных изменений на карте боевых действий тактические успехи врага были минимальными.

По данным, обнародованным ранее, украинские военные были готовы к сценарию проникновения ДРГ в гражданской одежде, что подтверждает эффективную работу разведки и своевременную реакцию на угрозы.