Потеря работы из-за войны: "Дия" начинает сбор заявок на компенсацию

Миллионы украинцев остались без дохода из-за полномасштабной войны. Теперь в «Дии» можно присоединиться к бета-тесту новой категории Реестра убытков, чтобы зафиксировать потерю работы для будущих репараций.

Об этом сообщили на портале «Дия».

«Война лишила миллионы украинцев работы и стабильного дохода. Чтобы зафиксировать эти потери для будущих репараций, запускаем запись на бета-тест новой категории международного Реестра убытков — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы», — говорится в заявлении.

К тестированию приглашают украинцев, которые из-за войны потеряли работу или стабильный доход. Участие в бета-тесте поможет зафиксировать такие потери для дальнейших компенсаций.

Компенсация за потерю работы во время войны — кто может подать заявление

Тестировщиками новой услуги могут стать граждане Украины, которые работали или были самозанятыми на территории страны и потеряли работу после 24 февраля 2022 года вследствие войны. Подать заявление могут:

наемные работники, работавшие по трудовому договору или контракту;

специалисты, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам (ГПХ);

самозанятые лица;

люди, которые работали по устной договоренности или на условиях неформального соглашения.

Для участия в тестировании нужно иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) и электронную почту. Часть данных система автоматически подтянет из государственных электронных реестров, другую информацию пользователям нужно будет внести самостоятельно.

Присоединиться к бета-тестированию можно по этой ссылке.

Напомним, что украинцы, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года из-за войны, могут подать заявку на компенсацию в «Дии» (новая категория A1.2). Заявления принимаются от совершеннолетних и опекунов детей. Сумму выплат впоследствии определит Международная комиссия, а первые средства ожидаются в конце 2026-го или в начале 2027 года. Для оформления нужно авторизоваться на портале или в приложении, заполнить данные о выезде и подписать заявление электронной подписью.