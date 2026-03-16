Потеря работы из-за войны: "Дия" начинает сбор заявок на компенсацию
В Украине запускают тестирование подачи заявлений в международный Реестр убытков по категории «Потеря оплачиваемой работы».
Миллионы украинцев остались без дохода из-за полномасштабной войны. Теперь в «Дии» можно присоединиться к бета-тесту новой категории Реестра убытков, чтобы зафиксировать потерю работы для будущих репараций.
Об этом сообщили на портале «Дия».
«Война лишила миллионы украинцев работы и стабильного дохода. Чтобы зафиксировать эти потери для будущих репараций, запускаем запись на бета-тест новой категории международного Реестра убытков — A3.4 «Потеря оплачиваемой работы», — говорится в заявлении.
К тестированию приглашают украинцев, которые из-за войны потеряли работу или стабильный доход. Участие в бета-тесте поможет зафиксировать такие потери для дальнейших компенсаций.
Компенсация за потерю работы во время войны — кто может подать заявление
Тестировщиками новой услуги могут стать граждане Украины, которые работали или были самозанятыми на территории страны и потеряли работу после 24 февраля 2022 года вследствие войны. Подать заявление могут:
наемные работники, работавшие по трудовому договору или контракту;
специалисты, выполнявшие работу по гражданско-правовым договорам (ГПХ);
самозанятые лица;
люди, которые работали по устной договоренности или на условиях неформального соглашения.
Для участия в тестировании нужно иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) и электронную почту. Часть данных система автоматически подтянет из государственных электронных реестров, другую информацию пользователям нужно будет внести самостоятельно.
Присоединиться к бета-тестированию можно по этой ссылке.
Напомним, что украинцы, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года из-за войны, могут подать заявку на компенсацию в «Дии» (новая категория A1.2). Заявления принимаются от совершеннолетних и опекунов детей. Сумму выплат впоследствии определит Международная комиссия, а первые средства ожидаются в конце 2026-го или в начале 2027 года. Для оформления нужно авторизоваться на портале или в приложении, заполнить данные о выезде и подписать заявление электронной подписью.