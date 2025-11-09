Потеря Украины станет началом конца российской империи — Портников

Портников, война России против Украины / © ТСН.ua

В случае проигрыша в войне начнется реальный, а не формальный этап распада имперской государственности. Для Кремля содержание Украины является последним шансом.

Об этом заявил публицист и политический обозреватель Виталий Портников.

Если Россия потеряет Украину, начнется настоящий период распада российской империи. Речь идет не о ликвидации Российской Федерации как формате, а о крахе имперского проекта», — отмечает Портников.

Он обращает внимание, что процесс упадка может выглядеть противоречиво: даже разрушаясь, Москва способна пытаться присоединить отдельные территории бывших колоний — в частности, восток Украины или грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию. Впрочем, это не изменит общую тенденцию.

Портников отмечает, что будущая международная система, которая может возникнуть после имперского коллапса, потребует от бывших советских республик согласования новых и демографических реалий. Это станет ценой гарантии того, что Россия больше не будет диктовать им условия существования.

Он подчеркивает, что Украина уже не вернется в состояние, в котором было до 2014 года. По словам обозревателя, появится другая страна – послевоенная, в измененных границах, с новой демографией и обновленной государственной философией.

«Альтернатива проста: либо появится новая Украина, либо ее территория будет поглощена Россией, что будет означать конец украинского проекта на исторических землях», — подчеркнул эксперт.

В то же время журналист предостерегает, что сохранение украинской государственности будет автоматически означать завершение российской империи, но продолжительность и масштаб этого процесса предусмотреть невозможно. Портников акцентировал: континентальные империи отходят тяжело и способны разрушить ожидания даже тех соседей, никогда не входивших в их состав.

Ранее Портников сделал неутешительный прогноз развития войны.

«Война в Украине идет двумя путями. С одной стороны, продолжаются позиционные бои, и фронтовая линия почти не меняется в последние годы. А с другой — мы видим нарастание террористической войны против тыла, гораздо более интенсивной, чем в 2023 году. Используются сотни беспилотников, и понятно, что такая война будет только усиливаться с каждым годом», — отметил журналист.