Потеря временной защиты: одна из стран ЕС может лишить украинских мужчин права на жительство

Украинские мужчины в ЕС / © ТСН

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Парламент Дании может значительно усложнить получение вида на жительство в стране для украинских мужчин призывного возраста. Ожидается, что депутаты примут законопроект, который изменит правила пребывания для украинцев от 23 до 60 лет, которые подпадают под требования мобилизации в Украине.

Об этом пишет датское издание Berlingske.

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«Наши правила пребывания не должны использоваться для того, чтобы избегать мобилизации в украинскую армию. Это подрывает военные усилия украинцев. Поэтому мы, безусловно, должны позаботиться о том, чтобы наше законодательство помогало украинцам продолжать их борьбу за свободу», — заявил министр по делам иностранцев и интеграции Мортен Бедсков во время первого чтения документа.

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Речь идет о так называемом специальном законе для украинцев, принятом в марте 2022 года после начала полномасштабного российского вторжения. Он давал возможность гражданам Украины — независимо от пола, возраста или воинской обязанности — получать вид на жительство в Дании по упрощенной процедуре, без прохождения стандартного процесса получения убежища.

По данным Министерства по делам иностранцев и интеграции, по состоянию на 1 мая 2026 г. в Дании было зарегистрировано около 9 300 мужчин указанной возрастной категории, которые имеют или имели разрешение на проживание по специальному закону. Впрочем, министерство не владеет точными данными о том, сколько из них военнообязанных.

Кого коснутся изменения

Новые ограничения будут применяться только к тем заявлениям, которые были поданы после 25 июня 2026 года — дать внесение законопроекта в парламент. Изменения будут касаться двух категорий:

новоприбывших украинских мужчин призывного возраста;

мужчин этой категории, которые будут обращаться за продлением вида на жительство.

С 30 июля Европейский Союз ужесточил правила для новых заявителей на получение временной защиты: теперь они должны предоставить документы, подтверждающие исполнение воинского долга в Украине. Хотя Дания имеет специальный правовой статус и не подчиняется некоторым общим нормам ЕС, правительство страны решило согласовать свое законодательство с общеевропейским курсом.

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Законопроект уже получил поддержку большинства политических сил парламента, в том числе коалиционных партий, а также оппозиционных «Данской народной партии», «Либерального альянса», «Консерваторов» и «Данских демократов». Единственной партией, выступившей против перемен во время первого чтения, стал левый «Красно-зеленый альянс».

Напомним, новые правила ЕС ударили по украинцам: в Чехии уже начали отказывать мужчинам. Новые правила для мужчин от 23 до 60 лет начали действовать в Евросоюзе 5 августа.

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