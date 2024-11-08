Новая мошенническая схема с покупкой автомобилей: в полиции рассказали, как не попасть в ловушку

В Сумской области активизировались мошенники.
Только за последние сутки в Сумской области четыре человека стали жертвами мошенников.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.
Так, житель Сумщины потерял 25 000 грн, оплатив предоплату за "продаваемый" автомобиль на популярном сайте объявлений.
"После перевода средств злоумышленник исчез, а обещанный автомобиль так и не был доставлен. Аналогичный случай произошел и с жителем Конотопского района", — говорится в сообщении.
Другой потерпевший нашел объявление о денежной помощи в соцсетях. Перейдя по ссылке, он ввел данные карты на стороннем сайте, в результате чего с его счета исчезли деньги.
Также женщина получила звонок от якобы представителя банка, который предупредил ее о блокировке карты. Следуя инструкциям, она потеряла деньги.
Как обезопасить себя от мошенников
Полиция отмечает несколько важных правил:
- Избегайте предоплаты, особенно при покупках через интернет.
- Всегда старайтесь встретиться с продавцом лично.
- Проверяйте аккаунт продавца, ведь новые или профили без отзывов могут быть подозрительными.
- Не вводите личные данные или данные карты на подозрительных сайтах.
- Остерегайтесь объявлений о "бесплатной помощи" от неизвестных источников.
- Помните, что работники банка не потребуют личной информации или транзакций по телефону.
Напомним, на Буковине пять человек за сутки потеряли более 400 тысяч гривен.
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