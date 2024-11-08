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Новая мошенническая схема с покупкой автомобилей: в полиции рассказали, как не попасть в ловушку

Новая мошенническая схема с покупкой автомобилей: в полиции рассказали, как не попасть в ловушку

Мошенники обманули четырех человек в Сумской области / Фото: Фото из открытых источников

В Сумской области активизировались мошенники.

Только за последние сутки в Сумской области четыре человека стали жертвами мошенников.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Так, житель Сумщины потерял 25 000 грн, оплатив предоплату за "продаваемый" автомобиль на популярном сайте объявлений. 

"После перевода средств злоумышленник исчез, а обещанный автомобиль так и не был доставлен. Аналогичный случай произошел и с жителем Конотопского района", — говорится в сообщении.

Другой потерпевший нашел объявление о денежной помощи в соцсетях. Перейдя по ссылке, он ввел данные карты на стороннем сайте, в результате чего с его счета исчезли деньги.

Также женщина получила звонок от якобы представителя банка, который предупредил ее о блокировке карты. Следуя инструкциям, она потеряла деньги.

Как обезопасить себя от мошенников

Полиция отмечает несколько важных правил:

  • Избегайте предоплаты, особенно при покупках через интернет.
  • Всегда старайтесь встретиться с продавцом лично.
  • Проверяйте аккаунт продавца, ведь новые или профили без отзывов могут быть подозрительными.
  • Не вводите личные данные или данные карты на подозрительных сайтах.
  • Остерегайтесь объявлений о "бесплатной помощи" от неизвестных источников.
  • Помните, что работники банка не потребуют личной информации или транзакций по телефону.

Напомним, на Буковине пять человек за сутки потеряли более 400 тысяч гривен.

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