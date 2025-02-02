Потерял 67 тысяч гривен из-за "помощи" от благотворителей: мошенники выманили деньги у жителя Сумщины

Правоохранители еще раз подчеркивают: любые объявления о "денежных пособиях" следует проверять, а особенно внимательно относиться к сайтам, требующим введения конфиденциальных банковских данных.

66-летний житель Сумского района стал жертвой мошенников, пытаясь получить благотворительную помощь. Мужчина нашел объявление в интернете о выплатах от международной организации и перешел по указанной в нем ссылке.

Как пояснили в полиции Сумской области, ссылка вела на фишинговый сайт, визуально имитирующий интерфейс банковского приложения.

Введя все необходимые данные, мужчина фактически передал аферистам доступ к своему банковскому счету. В результате из его карточки исчезло 67 тысяч гривен.

Заявитель обратился в полицию, где по этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 УК Украины ("Мошенничество").

Правоохранители еще раз подчеркивают: любые объявления о "денежных пособиях" следует проверять, а особенно внимательно относиться к сайтам, требующим введения конфиденциальных банковских данных. В большинстве случаев по таким схемам стоят мошенники, которые наживаются на доверчивых гражданах.

Напомним, ранее 55-летняя жительница Тернопольского района потеряла 400 000 гривен из-за мошеннического звонка. Полиция начала расследование, призывая граждан осторожничать и не предоставлять свои данные незнакомцам.