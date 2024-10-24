Потерял дочь, жену и сестру: в Сумах простились с семьей, погибшей во время атаки РФ

В результате недавней атаки врага на Сумы погибли две женщины 62-х и 54-х лет, а также девочка 14 лет.

В четверг, 24 октября, в Сумах простились с тремя членами семьи Кушнаревых, в дом которых 22 октября попал российский "Шахед".

Об этом сообщил Сумской городской совет.

"Сегодня сумская громада прощалась с Анной, Ириной и Людмилой Кушнаревыми. Их убила Россия, атакуя ночью 22 октября Сумы. Две женщины 62-х и 54-х лет, а также ребенок 14 лет стали жертвами террора страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Как отмечает "Кордон. Медиа", из семьи остался в живых только мужчина — Анатолий. Сегодня он похоронил дочь, жену и сестру. В настоящее время мужчина проходит лечение. На похороны родных Анатолия отпустили из медучреждения, отметили в издании.

Похороны погибших в Сумах

Напомним, 22 октября россияне ударили "Шахедом" по Сумам.

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