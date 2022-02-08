Потерял много крови: в Днепре рассказали о состоянии раненного на "Южмаше" нацгвардейца

Потерял много крови: в Днепре рассказали о состоянии раненного на "Южмаше" нацгвардейца

Парень получил тяжелое ранение, из-за чего потерял много крови.

В Днепре в больницах остаются трое раненых во время стрельбы на "Южмаше". Двое из них находятся в больнице Мечникова, еще один – в 16-й горбольнице.

О состоянии раненого, который находится в больнице №16, рассказал "Дніпро. tv" врач-травматолог больницы Игорь Гупалов.

Парень получил тяжелое ранение, из-за чего потерял много крови и перенес несколько операций. Сейчас пациент уже может ходить, но пока находится под наблюдением медиков.

После выписки нацгвардейца ждет курс реабилитации.

Как рассказали врачи, простреленную руку спасли, она будет работать, но возможны осложнения.



“У него были травмы грудной клетки, левого плеча и предплечья, и левого бедра, огнестрельные ранения, была травма плечевой артерии. Поэтому на момент нахождения в нашей больнице больному были выполнены операции по обработке ран. Сейчас состояние пациента средней тяжести ближе к удовлетворительному. Лечение протекает без осложнений, получается лечение в полном объеме", – рассказал врач.

Напомним, что в больнице Мечникова в Днепре находились четверо раненых во время стрельбы на "Южмаше". Двое из них подготовили к выписке.

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