Потерял много крови: в Николаеве парень порезал себе вены после ссоры с родителями

Правоохранителей вызвали небезразличные горожане.
В Николаеве подросток пытался покончить с собой. Парень пошел в местный парк и перерезал себе вены.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Парня вовремя заметили неравнодушные, которые вызвали полицию.
"Совместный автопатруль гвардейцев и патрульной полиции несли службу по охране общественного порядка в Заводском районе города, когда поступило сообщение о том, что на аллее в местном парке находится молодой человек, который порезал себе вены", – говорится в сообщении.
Правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут. Они увидели, что на скамейке в парке лежит парень, на руках которого достаточно глубокие порезы. Подросток уже успел потерять много крови. Парень сказал, что поругался с родителями, поэтому решил уйти из жизни.
Ранее стало известно, что в Днепропетровской области скончался 4-летний мальчик. Ребенок получил ожоги.
Читайте также: