Потерял много крови: в Николаеве парень порезал себе вены после ссоры с родителями

Потерял много крови: в Николаеве парень порезал себе вены после ссоры с родителями

Правоохранителей вызвали небезразличные горожане.

В Николаеве подросток пытался покончить с собой. Парень пошел в местный парк и перерезал себе вены.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Парня вовремя заметили неравнодушные, которые вызвали полицию.

"Совместный автопатруль гвардейцев и патрульной полиции несли службу по охране общественного порядка в Заводском районе города, когда поступило сообщение о том, что на аллее в местном парке находится молодой человек, который порезал себе вены", – говорится в сообщении.

Правоохранители прибыли на место происшествия через несколько минут. Они увидели, что на скамейке в парке лежит парень, на руках которого достаточно глубокие порезы. Подросток уже успел потерять много крови. Парень сказал, что поругался с родителями, поэтому решил уйти из жизни.

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