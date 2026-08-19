Потерял ногу, но вернулся на фронт снова: на войне погиб 21-летний морпех

Морпих Минженер

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На войне в Украине погиб 21-летний морской пехотинец Евгений Минженер. Защитник полег вблизи Павлограда.

О гибели военного сообщили в Центре UNBROKEN.

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Морпих Минженер

Евгений в подростковом возрасте переехал в Турцию, однако в 18 лет вернулся в Украину, чтобы встать на защиту государства и присоединиться к армии.

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Весной 2025 года морпех получил тяжелое ранение в результате атаки российского беспилотника. Военный потерял ногу и проходил реабилитацию и протезирование в Центре UNBROKEN.

Во время восстановления Евгений увлекся скалолазанием. Впоследствии этот вид спорта стал важной частью его жизни.

После завершения реабилитации защитник решил вернуться к собратьям.

«Там он чувствовал себя на своем месте», — рассказали в Центре.

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Евгения вспоминают как искренний, добрый, активный и открытый к новому человеку. Его история и стремление постоянно совершенствоваться вдохновляли других.

«Благодарим службу», — отметили в Центре UNBROKEN.

Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский музыкант, барабанщик рок-н-ролльной группы «Руки’в Брюки» Анатолий Ткач. Защитник присоединился к рядам ВСУ в июле 2024 года и служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Родные и близкие музыканта переживают тяжелую утрату. Детали об обстоятельствах его гибели пока не сообщаются

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