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Потерял ногу, но вернулся на фронт снова: на войне погиб 21-летний морпех
21-летний морпех Евгений Минженер погиб вблизи Павлограда: в юном возрасте он вернулся из Турции на войну.
На войне в Украине погиб 21-летний морской пехотинец Евгений Минженер. Защитник полег вблизи Павлограда.
О гибели военного сообщили в Центре UNBROKEN.
Евгений в подростковом возрасте переехал в Турцию, однако в 18 лет вернулся в Украину, чтобы встать на защиту государства и присоединиться к армии.
Весной 2025 года морпех получил тяжелое ранение в результате атаки российского беспилотника. Военный потерял ногу и проходил реабилитацию и протезирование в Центре UNBROKEN.
Во время восстановления Евгений увлекся скалолазанием. Впоследствии этот вид спорта стал важной частью его жизни.
После завершения реабилитации защитник решил вернуться к собратьям.
«Там он чувствовал себя на своем месте», — рассказали в Центре.
Евгения вспоминают как искренний, добрый, активный и открытый к новому человеку. Его история и стремление постоянно совершенствоваться вдохновляли других.
«Благодарим службу», — отметили в Центре UNBROKEN.
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