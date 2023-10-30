Потерял обе руки на войне: Сеть умилило видео с защитником и его маленьким сыном

Человек потерял обе руки на войны против российских захватчиков.

Сеть умилили кадры с раненым воином и его маленьким сыном. На них мальчик поднес воды папе-защитнику, который на войне с российскими оккупантами потерял обе руки.

Видео распространили в соцсетях.

Малыш аккуратно подносит папе пластиковый стакан воды с соломинкой.

"Вырастает самое отважное и милосердное будущее поколение украинцев. Слезы обращаются…" – говорится в подписи к кадрам.

Известно, что мужчина потерял обе руки на войны против российских захватчиков.

Украинцы пожелали семье этого воина сил пережить все испытания. А также выразили гнев к оккупантам, которые повлекли столько горя множеству украинских семей.

"О Господи, милосердный, за что такое нашим ребятам и нашим деткам?", "Сколько горя принесли моему многострадальному народу эти изверги! Никогда не забудем и не простим", "Сыночек такой же невероятный, как его отец! И как мама, я уверена! Разве можно сломать таких невероятных людей?! Дай вам Бог сил побороть все испытания!" – прокомментировали пользователи сети.

Сеть тронули кадры защитника с маленьким сыном

Ранее мы сообщали, что Сеть тронуло видео прощания в больничной палате 83-летней женщины из Китая с 87-летним умирающим мужчиной. Пара прожила вместе 56 лет.

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