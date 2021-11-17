Потерял ориентир и зашел на украинские позиции: СБУ задержала боевика-пулеметчика так называемой "ЛНР"

Потерял ориентир и зашел на украинские позиции: СБУ задержала боевика-пулеметчика так называемой "ЛНР"

Оккупанты в окопах нередко прикладываются к бутылке.

СБУ задержала на линии разграничения боевика так называемой "ЛНР". Задержанный участвовал в обстреле украинских позиций в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина в 2018 году присоединился к боевикам. На фронте он занимал “должность” пулеметчика. Преступник потерял ориентир и вышел на позиции украинских военных, где его и задержали.

Во время задержания у него обнаружили “Военный билет ЛНР”, “временное удостоверение” жителя ОРДЛО, магазин от автомата Калашникова. Во время допроса мужчина признался, что к боевикам пошел “постоять на границе”. Также он сообщил, что на позициях оккупанты нередко выпивают.

“Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ст. 110 (“Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 ("Участие в террористической группе или террористической организации"). Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде заключения под стражу”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

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