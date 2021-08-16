Потерял сознание и упал на траву: в Тернопольской области во время футбольного матча умер 29-летний мужчина

Потерял сознание и упал на траву: в Тернопольской области во время футбольного матча умер 29-летний мужчина

Покойный недавно женился.

В г. Лановцы во время футбольного матча в воскресенье, 15 августа, внезапно умер 29-летний футболист.

Об этом в Facebook сообщил начальник отдела инфраструктуры, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Лановецкой городского совета Сергей Ходанович.

"Перестало биться сердце игрока команды "Обрий" с Лановцев Андрея Герасимчука. Ассоциация футбола Кременецкого района выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям покойного. Желаем им сил пережить эту горькую утрату", — написал Ходанович.

В комментарии Zaxid.net представитель футбольного клуба "Обрий-Лановцы" Андрей Засядко рассказал, что Андрей Герасимчук уже 10 лет играл в футбол и никогда не жаловался на состояние своего здоровья.

"После первого тайма, когда игроки ушли на перерыв, Андрей сказал, что больше не будет выходить на поле, потому что ему нехорошо. Ребята согласились, а он пошел отдохнуть. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения и потерял сознание, упал на траву. К нему сразу подбежали люди. Игроки остановили матч и вызвали скорую помощь. Бригада прибыла очень быстро — за пять минут, потому что находится недалеко от стадиона. Медики более полутора часов проводили реанимацию на поле", — рассказал Андрей Засядько.

Известно, что покойный недавно женился. Причину смерти установит экспертиза.

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